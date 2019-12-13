 Новогодний стол подорожал за год на 6%, – исследование

Об этом со ссылкой на пресс-службу Института аграрной экономики сообщает БизнесЦензор.

Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 140 грн. Это на 7,9 % больше, чем при праздновании Нового 2019 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса – 58,5 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 27 грн, 6 яиц – 13,39 грн и 180 г майонеза – 10,8 грн. Еще в 30,4 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Немного дешевле – 120,22 грн – будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг). Это всего лишь на 1,6 % больше, чем "шуба" Нового 2019 года. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 10,8 грн, морковь – 1,79 грн (1 шт.), свекла – 2,21 грн (1 шт.), лук – 1,55 грн (1 шт.), картофель – 3,87 грн (2 шт.).

Ненамного возрастут расходы и на мясные продукты. По полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" и подбрюшины копченой будут стоить, в среднем по 80 грн, биток из свинины свежий – 82,5 грн. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 60 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 34 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 181,71 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 27,62 грн, грибы (1 кг) – 49 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 19,67 грн, помидоры свежие (1 кг) – 32,92 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 60 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) – 8 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 22,57 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше – 160 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 38,30 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 11,30 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1784 грн, что на 8,3 % больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2294 грн.