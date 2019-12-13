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 Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ превысили 110 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов на 13 декабря достиг 110 млрд грн, увеличившись за неделю на 4 млрд грн, сообщает Национальный банк Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно его данным, с начала этого года нерезиденты нарастили свои вложения в украинские внутренние гособлигации на 103,7 млрд грн, или в 17,3 раза, в результате доля портфеля нерезидентов в объем объеме ОВГЗ в обращении достигла 13,7%, а без учета портфеля Нацбанка – 23,5%.

Нерезиденты предпочитают гривневые госбумаги, объем которых в их собственности достиг 108,5 млрд грн, тогда как сумма долларовых составляет всего 1,5 млрд грн.

В то же время стоимость ОВГЗ-портфеля банков за минувшую неделю из-за погашения валютных бумаг и укрепления гривни упала на 4,4 млрд грн – до 323,15 млрд грн, а с начала она снизилась уже на 51,6 млрд грн.

По данным Национального банка Украины (НБУ), в целом портфель ОВГЗ за минувшую неделю сократился на 0,7 млрд грн - до 805,9 млрд грн, однако с начала года его рост составил 49,8 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка и юрлиц за минувшую неделю остался без изменений – соответственно 337,1 млрд грн и 26,2 млрд грн, п физлиц – сократился на 0,3 млрд грн, до 9,45 млрд грн.

На предстоящих первичных аукционах 17 декабря Минфин вновь выставит 4-летние ОВГЗ, популярные среди нерезидентов, ограничив их предложение 4 млрд грн. На последних аукционах 10 декабря при предложении в 3 млрд грн спрос на них достиг 11,4 млрд грн, что позволило понизить ставку до 11,7% годовых.

Официальный курс на 13 декабря – 23,563276 грн/$1.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 10 декабря привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,38 млрд грн, значительно снизив ставки по ним.

В частности, четырехлетние облигации были размещены на 3,01 млрд грн при спросе 11,36 млрд грн, что позволило снизить ставку по ним до 11,67%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165196
 
 
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триллион гривен под 11% годовых - "МММ" нервно курит в сторонке...
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а беня он кто ??? иностранец несовсеминостранец или украинскийиностранец.......... ??? просто
интересно......
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Я щось в цьому житті роблю неправильно. Мабуть тому що я працюю)))
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Ответьте мне знатоки. Ведь процент с дохода от ОВГЗ в гривне легко отбивается обвалом ее курса? Или я не прав?
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Для незнаючих. ОВГЗ в цивілизованому світі, "продають" не только з відсотками, а ще й з від"ємним сальдом, або інакше кажучи повертають менше ніж беруть...
Тож шановні чекайте, рано чи пізно а повертати борги за ОВГЗ, в Україну приїде "Кузькина мать"!..
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в нацбанке наверно не слышали про дефолт россии в 2008 году...дураки всегда учатся на СВОИХ ошибках.
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Только маленькое уточнение. Эти облигации выпускает минфин. Нацбанк наоборот, немного валюты выкупает и кладет в резервы.
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Бо Нацбанк поки що автономна структура і свою роботу роблять.
А ось Мінфін підконтрольний монобільшості.
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Долги украинцев возрасли на 110 млрд+16% Браво приказчикам сороса.Наше государство классно умеет наращивать долги,других талантов не наблюдается. Долги должны отдовать посадоввци - 50% с зарплат.
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У тебя в слове зеленский много ошибок. У нас не сороса выбрали, а именно этого клоуна. Именно у него большинство в раду и именно оно назначало министров.
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Кожен тиждень беруть по 5-10млрд грн в борг.
Причому якраз у іноземців. Тобто в доларах міняючи їх на гривні.
Воно то зараз зелений пролетаріат радіє тому що курс вже впав з 28 до 23 грн за доллар.
Але чи надовго вистачить цього свята?
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