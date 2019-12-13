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 "Укрпошта" запустила тестовую версию онлайн-подписки на газеты и журналы

АО "Укрпошта" запустила в тестовом режиме возможность оформления подписки на печатные издания через свой сайт.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"Теперь подписаться на газеты и журналы можно онлайн на обновленном сайте "Укрпошты" не выходя из дома или офиса в удобное время, а процесс заказа и оплаты занимает 3-5 мин", - сообщает компания.

"Теперь подписка журналов и газет также диджитализуеться. Это не только современный способ оформления изданий, но и поддержка печатных медиа. Надеемся, что это позволит увеличить количество подписки, а сторонники использования онлайн услуг воспользуются новым сервисом", - отметил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

В тестовой версии сервиса по онлайн-подписки клиенты могут выбрать любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. В общем, подписные каталоги насчитывают более 3000 индексов газет и журналов (2252 индексы всеукраинских и 814 - изданий зарубежных стран).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165187
 
 
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