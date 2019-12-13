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 Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области безопасности поставок газа.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий документ подписан сегодня в Кишиневе (Молдова), сообщила представитель Энергетического сообщества Светлана Карпишина.

"Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и инфраструктуры Молдовы и Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины по сотрудничеству в сфере безопасности поставок газа был подписан сегодня в Кишиневе. Надеюсь, нам никогда не понадобится реализовывать его", – сообщила она.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове аккредитив $50 млн на обеспечение альтернативных закупок природного газа в течение месяца у НАК "Нафтогаз Украины", если прекратится транзит российского ресурса через Украину.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165185
 
 
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