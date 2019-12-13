 Зеленский предложил создать Фонд предпринимательства за средства Фонда гарантирования

Об этом свидетельствует поданный президентом 12 декабря в парламент законопроект №2589, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законопроектом предлагается увеличить поступления специального фонда госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства", – указывается в пояснительной записке к законопроекту с поправками в госбюджет-2020.

Таким образом, расходы госбюджета вместо 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн (в том числе по спецфонду с 129,33 млрд грн до 131,33 млрд грн) за счет увеличения дефицита госбюджета с 94,274 млрд грн до 96,275 млрд грн, в том числе по спецфонду – с 21,91 млрд грн до 23,91 млрд грн.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что финансирование программы кредитования для микро- и малого бизнеса из государственного бюджета составит минимум 5 млрд грн в 2020 году.

Кабмин 11 декабря определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, передав его в управление Минфина.

Анонсированная ранее президентом Владимиром Зеленским программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Она предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.