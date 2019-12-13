 Зеленский внес в Раду законопроект об упрощении получения украинского гражданства

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Цель законопроекта – актуализировать отдельные положения законодательства по приобретению и прекращению гражданства Украины и урегулировать вопрос, определяющий основания, при наличии которых не допускается приобретение лицом гражданства Украины", - сообщает пресс-служба президента.

Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии подачи ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись в своей стране преследованиям, при условии подачи ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и т. п.

Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на принятие на государственную службу, на службу в органах местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и т. д.