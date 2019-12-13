 Антимонопольный комитет обязал Мининраструктуры отменить льготы для аэропорта "Борисполь"

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

Данный приказ Мининфраструктуры установил единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

АМКУ считает, что такое установление увеличит стоимость рейсов для остальных аэропортов, кроме "Борисполя".

"Авиакомпании не будут заинтересованы в осуществлении авиаперевозок в другие международные аэропорты Украины, кроме МА "Борисполь". В частности, это касается аэропорта "Киев" (Жуляны), который находится в пределах одного с аэропортом "Борисполь" Киевского авиационного узла", - сообщает АМКу.

Также АМКУ считает, что данное решение количество авиарейсов в другие аэропорты Украины, кроме аэропорта Борисполь, у которого напротив произойдет увеличение авиарейсов.

В действиях Мининфраструктуры в отношении "Борисполя" АМКУ видит признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

"Комитет обязал Мининфраструктуры внести изменения в приказ от 04.06.2019 № 415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам", - заключил АМКУ.

"Борисполь" является базовым аэропортом для авиакомпании Игоря Коломойского "Международные авиалинии Украины".

Долг МАУ перед госпредприятием "Международный аэропорт "Борисполь" составляет около 300 млн грн. Кроме того, авиакомпания имеет задолженность перед Госавиаслужбой, которую оспаривает в судах.