 "Кернел" выплатит почти $30 миллионов дивидендов за 2019 финансовый год

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской бирже.

Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составит $29,75 млн.

Кроме того, акционеры согласовали повторное назначение независимым аудитором "Кернела" люксембургскую Deloitte Audit.

Как сообщалось, "Кернел" 25 апреля 2019 года выплатил дивиденды в размере $20,5 млн за 2018 ФГ ($0,25 на акцию).

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".