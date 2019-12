 Трамп не понимает, почему ЕС не помогает Украине больше

Об этом Трамп написал в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Я также постоянно спрашиваю: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они самые большие бенефициары. Почему это всегда старые, добрые Соединенные Штаты", - написал Трамп.

Он также добавил, что демократы и левые в США никогда не упоминают об этом "на своих фальшивых слушаниях".

I also have constantly asked, "Why aren’t Germany, France and other European countries helping Ukraine more? They are the biggest beneficiaries. Why is it always the good ol’ United States?" The Radical Left, Do Nothing Democrats, never mention this at their phony hearing!