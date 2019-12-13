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 Зеленский уверен в подписании транзитного контракта с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что контракт о транзите российского газа через Украину будет подписан.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Мне кажется, что очень большой процент того, что будет подписан контракт о транзите газа. Это важно не только для Украины. Это важно для Европы", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что все стороны настроены на подписание договора о транзите газа.

"Мы об этом говорили и в" нормандской четверке ", и тет-а-тет с президентом Российской Федерации. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор", - добавил глава государства.

"Это чисто экономический вопрос. Он важен для Европы. У нас - трехсторонние переговоры Европейский Союз - Россия - Украина. России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен, у нас - труба. В принципе, всем выгодно", - считает Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165157
 
 
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