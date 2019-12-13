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 Власть, Недвижимость
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 Недвижимость "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой", – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что холдинговая компания "Киевгорстрой" достроит незавершенные объекты компании "Укрбуд".

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Мы знаем этот вопрос. Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Все команды работали вместе: и Офис Президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. Сегодня на вечер он решен. Всю эту недвижимость будет достроено, на себя обязательства взял "Киевгорстрой", - сообщил Зеленский во время программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов. В связи с этим около тысячи человек провели в четверг акцию под зданием Офиса президента Украины.

Корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165153
 
   
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инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов. В связи с этим около тысячи человек провели в четверг акцию под зданием Офиса президента Украины. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165153
влада в україні котиться на рівень до раши-параши
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А за чей счет будет достроено? Откуда возьмутся десятки миллионов гривен?
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Государству давно пора навести порядок и стать РЕГУЛЯТОРОМ на рынке недвижимости!
Вы выдаете лицензии и обязаны осуществлять контроль строительства!
На сегодня эта ситуация выглядит так, что Микитась, как Застройщик, протрынькал на 5 млрд деньги Инвесторов. Какой то другой олигарх согласился за непонятные нам преференции закрыть этот вопрос. А государство опять сбоку припеку получается. В Багдаде все спокойно?
Это не нормально! Разработайте правила игры так, чтобы Инвесторы были спокойны за вложенные средства, а Застройщики не чувствовали полную безответственность.
Что мешает создать промежуточный государственный фонд, единый инвестиционный договор по Украине, деньги поступают в этот фонд и средства выделяются государством под конкретные объекты?
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