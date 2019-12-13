 Недвижимость "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой", – Зеленский

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Мы знаем этот вопрос. Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Все команды работали вместе: и Офис Президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. Сегодня на вечер он решен. Всю эту недвижимость будет достроено, на себя обязательства взял "Киевгорстрой", - сообщил Зеленский во время программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов. В связи с этим около тысячи человек провели в четверг акцию под зданием Офиса президента Украины.

Корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство.