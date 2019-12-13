 Евросоюз решил продлить санкции против РФ еще на полгода (обновлено)

Об этом в ночь с четверга на пятницу во время пресс-конференции по итогам первого дня работы саммита заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы имели дискуссию по России и Украине. Мы были проинформированы о результатах Нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эмануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать", – сказал президент Европейского Совета.

Как сообщалось, с призывом продлить санкции ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что ЕС нужно продолжать давление на Россию "до полного выполнения минских договоренностей".

При этом Зеленский считает, что минские соглашения нужно изменить. В частности, пункт соглашений о контроле над границей с Россией. По мнению украинского президента, Киев должен установить пограничный контроль до проведения выборов в Донбассе, а не после.

Санкции Европейского союза действуют в отношении России с июля 2014 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.

Санкции ввели в связи с оккупацией Крыма и поддержкой Россией сепаратистов в Донбассе. Ограничения продлевают каждые полгода. Санкционные списки периодически пополняются и уточняются.