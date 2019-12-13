 Евросоюз продлит санкции против РФ еще на полгода

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

В ЕС связали продление ограничительных мер в отношении России с выполнением минских соглашений. Такое решение, по словам Шарля Мишеля, было принято после доклада лидеров Германии и Франции о недавней встрече "нормандской четвёрки" в Париже.

С призывом продлить санкции ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что ЕС нужно продолжать давление на Россию "до полного выполнения минских договоренностей".

При этом Зеленский считает, что минские соглашения нужно изменить. В частности, пункт соглашений о контроле над границей с Россией. По мнению украинского президента, Киев должен установить пограничный контроль до проведения выборов в Донбассе, а не после.

Санкции Европейского союза действуют в отношении России с июля 2014 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.

Санкции ввели в связи с оккупацией Крыма и поддержкой Россией сепаратистов в Донбассе. Ограничения продлевают каждые полгода. Санкционные списки периодически пополняются и уточняются.