 Итоги недели: Требования МВФ, снижение ставок и новые цены на газ

ФИНАНСЫ

МВФ и Украина договорились о новой программе финансирования на $5,5 миллиарда, но есть условия

Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как пояснил глава НБУ Яков Смолий, для утверждения программы необходимо принять законы о невозможности возвращения на рынок неплатежеспособных банков и о рынке земли.

В Нацбанке ожидают позитивного решения совета директоров МВФ по новой программе в первом квартале 2020 года. В самом МВФ заявили, что дата заседания совета по этому вопросу не определена и зависит от выполнения Украиной предварительных условий.

Нацбанк резко снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% с 13 декабря 2019 года. Как пояснил глава НБУ Яков Смолий, регулятор решил ускорить смягчение монетарной политики, поскольку укрепление курса гривни обуславливает снижение инфляционного давления быстрее, чем ожидалось.

Минфин разместил четырехлетние облигации в гривне под 11,7% годовых

Министерство финансов на аукционах 10 декабря привлекло в госбюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,38 млрд грн, значительно снизив ставки. В частности, четырехлетние облигации были проданы на 3,01 млрд грн при спросе 11,36 млрд грн, что позволило снизить ставку до 11,67%.

По итогам размещения портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 13 декабря достиг рекордных 110 млрд грн.

Нацбанк досрочно повысил план покупки валюты до $50 миллионов в день

Национальный банк принял решение повысить плановые объемы покупки валюты на межбанковском рынке до $50 млн в день уже в декабре, тогда как ранее на весь четвертый квартал был установлен ориентир в $30 млн в день.

Тем временем курс гривни на протяжении недели продолжил укрепляться, превысив 23,5 грн/$.

Нацбанк повысил лимит на вывод валюты за границу для физлиц до 100 тысяч евро в год

Национальный банк с 18 декабря вдвое повышает электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу – до 100 тыс. евро в год. По данным НБУ, со времени введения электронного лимита в начале февраля украинцы уже вывели более 85 млн евро.

Нацбанк изменил правила публикации официального курса гривни

Национальный банк с 27 декабря начнет публиковать ежедневный официальный курс гривни ко всем иностранным валютам до 16:00. Теперь для его определения будут использоваться данные торгово-информационной системы Bloomberg.

Рада введет запрет на звонки коллекторов по ночам и в выходные

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности", предусматривающий регулирование действий коллекторских компаний.

Зеленский подписал госбюджет на 2020 год

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост цен замедлился в ноябре до 0,1%, – Госстат

Рост потребительских цен в ноябре 2019 года замедлился до 0,1%, по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце, подсчитал Госстат. В годовом измерении рост цен замедлился до 5,1% с 6,5% итогам октября.

ВЛАСТЬ

На льготные кредиты для малого бизнеса обещают 5 миллиардов

Кабмин определил Немецко-украинский фонд площадкой для анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы кредитования малого и микробизнеса, передав его в управление Минфина.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, на финансирование программы кредитования из бюджета в 2020 году выделят минимум 5 млрд грн. Средства пойдут на частичную компенсацию ставок по кредитам, которые предлагают банки.

Зеленский утвердил отмену монополии на производство спирта

Президент подписал закон, которым предусмотрена отмена госмонополии на производство спирта с 1 января 2020 года. По оценке Минэкономики, приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от их продажи оцениваются в 2-3 млрд грн.

Кабмин создал Офис финансового контроля вместо Госаудитслужбы

Кабинет министров создал Офис финансового контроля путем реорганизации Государственной аудиторской службы. При этом численность работников нового органа будет сокращена на 30%, а сам он будет передан в подчинение Минфина.

Нефьодов сообщил об официальном запуске новой Таможенной службы

8 декабря в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба, сообщил ее глава Максим Нефьодов, пообещав продолжить кадровое обновление ведомства.

Рада снизила штрафы за нарушение прав работников

Верховная Рада приняла закон, которым в разы уменьшены размеры штрафных санкций за нарушение законодательства о труде. По мнению авторов документа, это позволит снизить выплату зарплат в конвертах. Эксперты Рады же указывают, что это ухудшит защиту прав работников.

Рада приняла закон об изменении правил рыночного надзора

Верховная Рада приняла закон, устанавливающий новые правила рыночного надзора для уменьшения давления на бизнес. Перед голосованием из закона был исключен пункт, позволяющий органам рыночного надзора привлекать Нацполицию в случае противодействия со стороны нарушителей.

Рада утвердила введение контроля за выбросами парниковых газов

Верховная Рада приняла закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Сейчас в Украине отсутствует единая методика расчета выбросов парниковых газов, а также система контроля за определением объемов таких выбросов.

Парламент также принял закон "Об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах", устанавливающий контроль за импортом и использованием веществ, разрашающих озоновый слой и влияющих на уровень глобального потепления.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" сравнял цены на газ для населения и промышленности

Гарантированная цена на газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5500 грн за тыс. кубометров (тут и далее – без НДС, транспортировки и наценки газсбытов). С учетом этих расходов конечная розничная цена для бытовых потребителей будет составлять от 7,2 тыс. до 7,8 тыс. грн за тыс. куб. м, сообщили в "Нафтогазе".

Потребители могут до 24 декабря отказаться от гарантированной цены, тогда они продолжат покупать газ по цене, которая меняется каждый месяц, и может как вырости в случае прекращения транзита, так и снизиться, если этого не произойдет. В январе 2020 года она также установлена в размере 5500 грн за тысячу кубометров.

Для промышленных потребителей, покупающих газ на условиях предоплаты, в январе будет действовать такая же цена в 5500 грн за тыс. кубометров газа.

Тем временем "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для населения в декабре на 13% – до 4277 грн за тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов).

Зеленский надеется договориться о транзите газа с 1 января

По итогам переговоров с Владимиром Путиным в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит возможности для подписания нового контракта на транзит российского газа в Европу сроком больше года. Российские власти достижение каких-либо соглашений отрицают.

При этом прошедшие в конце недели двухсторонние переговоры НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома" об условиях будущего транзита газа не привели к конкретным результатам, но будут продолжены.

Нацкомиссия повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 33%

Национальная комиссия одобрила повышение с 1 января 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 33% – до 155,4 грн/МВт-ч, тарифа на услуги по диспетчерскому управлению на 27% – до 10,23 грн/МВт-ч.

Ранее планировалось меньшее повышение тарифа, но в итоге в нем увеличили до 5,8 млрд грн расходы на покупку электроэнергии для компенсации технологических потерь в связи с внесенными Кабмином изменениями в постановление о PSO.

НКРЭКУ предложила снизить зеленые тарифы и разрешить передавать объекты ВИЭ государству

Нацкомисия предлагает снизить тарифы для всех видов генерации из возобновляемых источников (ВИЭ), что должно сократить выплаты по зеленому тарифу в 2020 году с 42,5 млрд грн до 28,5 млрд грн. Также регулятор предлагает предоставить возможность инвесторам передавать объекты генерации ВИЭ государству.

По расчетам НКРЭКУ, в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году, без изменения ситуации – 42,5 млрд грн. Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году соберет 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%.

ЕБРР выделит Молдове $50 миллионов на закупку газа через "Нафтогаз"

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Молдове аккредитив $50 млн для закупок газа в течение месяца у НАК "Нафтогаз Украины". Он будет использован только в том случае, если прекратится транзит российского через Украину.

После этого Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области безопасности поставок газа.

Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы на 278 миллионов за доначисления в платежках

АМКУ оштрафовал входящие в РГК Дмитрия Фирташа 16 групп компаний, в каждую из которых входят облгаз и сбытовая компания, на общую сумму 278 млн грн за доначисления бытовым потребителям платы за газ сверх показаний счетчиков. В РГК уже пообещали оспорить решение в суде.

Компании окружения Медведчука возобновили поставки дизтоплива из России по трубопроводу

Связанный с окружением Виктора Медведчука нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" возобновил прокачку российского дизельного топлива в Украину, которая была остановлена с 1 августа после введения правительством Украины специальной пошлины.

Партнер по бизнесу Медведчука из Беларуси стал поставщиком угля в Украину

Компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. тонн российского угля в Украину. Принадлежащая Воробью компания в начале 2019 года приобрела контрольный пакет в нефтепродуктопроводе "Прикарпатзападтранс" у окружения Медведчука.

Польская PGNiG займется добычей газа в Украине

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала соглашение группой ERU о совместной добыче газа во Львовской области вблизи польской границы. Перед этим владельцы ERU купили владеющую соответствующей лицензией компанию "Карпатская индустриальная группа 2014".

В начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG обнаружила месторождение газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

ТРАНСПОРТ

Морские порты Украины увеличили перевалку грузов до рекорда за 10 лет

Впервые за последние 10 лет объем перевалки грузов в морских портах Украины превысил 150 млн тонн, сообщила Администрации морских портов. Рекордный показатель был зафиксирован 11 декабря. Всего за 11 месяцев текущего года порты уже перевалили почти на 9 млн тонн больше, чем за весь 2018 год.

Рада одобрила запрет на въезд грузовиков в крупные города в "час пик"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет движения грузовых автомобилей с полной массой более 8 тонн по территории городов с численностью населения 250 и более тысяч человек с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00.

Мининфраструктуры отменит льготные ставки обслуживания судов в аэропорту "Борисполь"

Мининфраструктуры отменит льготный уровень ставок за услуги по аэронавигационному обслуживанию в аэропорту "Борисполь" по решению Антимонопольного комитета. Сейчас для "Борисполя" ставка установлена в размере 210 евро, а для всех остальных аэропортов страны – 411 евро.

КОРПОРАЦИИ

Недвижимость "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой", – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что холдинговая компания "Киевгорстрой" достроит незавершенные объекты компании "Укрбуд". Позднее эту информацию подтвердили в "Киевгорстрое".

Ранее корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство. Тогда о планах достроить объекты "Укрбуда" заявляла компания "Интергал Буд" Владимира Зубика.

"Ощадбанк" отозвал иск против "Укртелекома" Ахметова на 1,1 миллиарда

"Ощадбанк" отказался от иска к "Укртелекому" Рината Ахметова о взыскании 1,1 млрд грн долга, подтвердив подписание мирового договора о поэтапном погашении задолженности перед банком.

ArcelorMittal сменил главу крупнейшего металлургического комбината в Украине

Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Парамжит Калон оставит должность в конце 2019 года, после чего покинет группу. С 1 января 2020 года его сменит Мауро Лонгобарди.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ провела обыски в "Энергоатоме" по делу закупки оборудования по завышенным ценам

Следователи СБУ провели обыски в НАЭК "Энергоатом", по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия, которых подозревают в закупке оборудования для АЭС по завышенным ценам в 2017-2018 годах на общую сумму почти 40 млн грн.

ГБР провело обыски у бывшего депутата Микитася

На фоне корпоративного конфликта в "Укрбуде" Генпрокуратура совместно со следователями Государственного бюро расследований провели обыск по месту жительства владельца компании и экс-нардепа Максима Микитася. Как сообщили в ГБР, дело связано с недостоверным декларированием депутатом дохода в 200 млн грн еще в 2016 году.

Московский суд приговорил экс-министра Рудьковского к двум годам тюрьмы

Московский городской суд в России приговорил бывшего министра транспорта и народного депутата Украины Николая Рудьковского к двум годам заключения за брошенный камень в сторону посольства России в Киеве в июне 2014 года. С учетом времени заключения в СИЗО, в колонии экс-депутату осталось провести около трех месяцев.