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 Киевсовет утвердил увеличение площади Киева на 3 тысячи гектаров

На пленарном заседании Киевского городского совета в четрверг, 12 декабря, депутаты утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева.

Согласно решению, территория города Киева может увеличиться на 2771,14 га за счет земель области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области всего 55,4 га.

По данным Департамента земельных ресурсов КГГА, границы города Киева не менялись с 1989 года. Более того, за последние 28 лет отсутствовали документы о конфигурации границ города, что делало невозможным разработку проекта по их изменению.

"Однако в сентябре 2019 были найдены официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ города Киева. Работа проводилась Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок "УкрДИИГис" в 1989-1990 годах. С учетом этих данных был разработан проект изменения границ города Киева, которым планируется увеличить территорию города с 82 635 га до 85 351 га", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165105
 
 
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