[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.51 25.89
 IT
  247  0
Все про:YouTube (64) социальные сети (417) ограничение (66)

 YouTube ужесточит правила к видео и коментариям

YouTube вводит более жесткие правила в отношении публикуемого контента. Таким образом крупнейший в мире видеохостинг начинает борьбу с ненавистническими высказываниями и угрозами в чей-либо адрес, которые ранее могли оставаться незамеченными модераторами.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Администрация сервиса больше не допустит к публикации видеоролики, которые "злонамеренно оскорбляют кого-либо на основании принадлежности к той или иной расе, полу или сексуальной ориентации".

Кроме того, будет удаляться контент, содержащий явные и скрытые угрозы, а также видео, в которых имитируется насилие по отношению к кому-либо или содержатся высказывания, предполагающие физическое насилие. YouTube будет исключать из партнерской программы каналы, которые регулярно нарушают новые правила, тем самым лишая их заработка.

Модерация будет введена и в отношении комментариев. Представители YouTube отметили, что почти закончили развертывание новой функции, которая позволит владельцам каналов предварительно просматривать подозрительные комментарии, прежде чем они будут опубликованы. С недавних пор это нововведение стало доступным для крупных каналов и вскоре должно появиться для всех остальных.

В блоге сервиса отмечается, что правила будут действовать для всех, но будут исключения, например, видео сатирического характера или ролики для образовательных, научных или художественных целей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165100
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия санкции Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх