 Нацбанк планирует закрепить куратора за каждой страховой компанией

Об этом сообщил, выступая на конференции ассоциации "Страховой бизнес" директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как работает банковский надзор с точки зрения ежедневной работы за каждым банком, так будет и за каждой страховой компанией: будет закреплен куратор или группа кураторов. Это человек или несколько лиц, которые на ежедневной основе будут мониторить деятельность страховщика, соответственно, они будут владеть всей информацией", - пояснил Бевз.

При этом Бевз отметил: речь не идет о выездном кураторе, который вводится в поднадзорную структуру как представитель НБУ при применении меры воздействия, - речь идет о сотрудниках, которые распределят между собой зоны ответственности. Во избежание конфликта интересов это всегда делается в "двойках" или "тройках", чтобы возник взаимный контроль и не было концентрации влияния одного человека.

Говоря о том, как будут приниматься решения, представитель Нацбанка сообщил, что ни одно решение - о выдаче лицензии или ее отзыве, о штрафе, применение мер воздействий и тому подобное - не будет приниматься каким-либо директором департамента или членом правления. Будут два уровня. Первый уровень: комитет по надзору за небанковским финансовым рынком - базовый орган принятия решения. В него, по примеру банковского комитета, будут входить 10 человек, которые собираются дважды в неделю для принятия решения. Второй уровень: высший орган НБУ - правление. Оно принимает решения по другим функциям НБУ - монетарная политика, денежное обращение и так далее. По поднадзорным структурам правление включается в ключевые позиции - выдача или отзыв лицензии, введение временной администрации, заслушивание итоговых результатов стресс-тестов и прочее.

Бевз также проинформировал, как будет устроено взаимодействие страхового рынка с Нацбанком. В НБУ есть шесть блоков, каждый из которых подчинен определенному члену правления. Страховой сегмент будет работать с тремя из этих блоков, поэтому ключевым изменением для рынка станет отсутствие консолидации функций в каком-то одном департаменте.

"Будет отдельно департамент безвыездного надзора за страховыми компаниями, решение о создании которого правление НБУ приняло позавчера (10 декабря). Это означает, что вскоре будет утверждена структура этого департамента. Полноценно он заработает с 1 июля. Этот департамент будет включать несколько подразделений в зависимости от группы компаний, которые будут предметом надзора", - отметил Бевз.

Кроме того, директор департамента лицензирования НБУ уточнил, что лицензирование компаний небанковского рынка будет осуществлять департамент лицензирования центробанка, финмониторинг - департамент финансового мониторинга. Выездные проверки будет осуществлять департамент выездных проверок, а не департамент надзора за страховыми компаниями.

Помимо этого, будет создан отдельный департамент методологии по небанковскому финансовому сектору.

"То есть департамент банковской методологии будет отделен от небанковской с тем, чтобы не накладывались одинаковые подходы. И этот департамент методологии будет располагаться в другом блоке в отличие от основных департаментов надзора", - подчеркнул Бевз.