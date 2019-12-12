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Все про:ВР (982) законопроект (807) коллектор (7) парламент (819)

 Рада введет запрет на звонки коллекторов по ночам и в выходные

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2133 в первом чтении проголосовали 309 народных депутатов.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке к документу, на сегодня в Украине насчитывается около 200 предприятий, которые предоставляют услуги по взысканию долгов, но в отличие от многих стран мира, институт "коллекторов" в Украине все еще не урегулирован на законодательном уровне.

С этой целью законопроектом предлагается определить понятие "коллекторская деятельность", установить центральный орган исполнительной власти в сфере коллекторской деятельности, а также ввести лицензирование такой деятельности.

При этом законопроектом предлагается во время организации и осуществления коллекторской деятельности запретить осуществлять действия, посягающие на права, свободы и собственность физических лиц, а также ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию.

В частности, коллекторам будет запрещено использовать силу, насилие, угрозы, употреблять вульгарную или нецензурную лексику, фразы, оскорбляющие личное честь и достоинство должника.

Также предложено запретить коллекторам умышленно предоставлять должнику ложную информацию о просроченной задолженности и последствиях, которые наступят (или могут наступить) для должника в случае невыполнения обязательств по выплате долга.

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Коллекторам также запретят любым образом взаимодействовать с должником, его представителями или членами семьи путем встреч по месту, а также с помощью средств телефонной связи, факсимильных, телеграфных, текстовых, голосовых, электронных и иных сообщений в рабочие дни в период с 20:00 до 9:00, а также в выходные и нерабочие дни, а также более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, больше шестнадцати раз в месяц.

При этом коллекторы не смогут скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок. Им также будет запрещено сообщать третьим лицам о задолженности должника, любым образом взаимодействовать с его работодателем и контактировать с должником по его месту работы.

Также предложено запретить коллекторам любым образом взаимодействовать с членами семьи должника-физического лица (кроме членов семьи, которые имеют обязательства по погашению задолженности солидарно или субсидиарно с должником).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165089
 
   
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