 BlaBlaCar купил крупнейшую автобусную компанию Busfor

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

О том, что BlaBlaCar и Busfor объединят усилия для развития единого сервиса для автодорожных поездок, стало известно еще в конце сентября. Закрытие сделки состоялось в конце ноября 2019 года, после ее одобрения государственными регуляторами.

На сегодняшний день технологии Busfor, позволяют купить автобусные билеты на рейсы более 7000 перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы.

В свою очередь BlaBlaCar является одним из самых популярных агрегаторов междугородних автодорожных поездок. У него более 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 5 млн в Украине.

В 2018 году BlaBlaCar впервые вышел за рамки карпулинга, объявив о покупке компании Ouibus - одного из крупнейших автобусных операторов Франции (принадлежит государственной компании SNCF, управляющей железными дорогами страны).

Объединение с Busfor поможет создать единый удобный маркетплейс, дополнив совместные поездки автобусными предложениями.

В июне в BlaBlaCar озвучили планы выйти на украинский рынок автобусных перевозок, сосредоточив усилия на создании объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга. Первый автобусный рейс BlaBlaBus был запущен в Германии.