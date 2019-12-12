[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.51 25.89
 Транспорт
  804  0
Все про:авто (2159) покупка (820) BlaBlaCar (14)

 BlaBlaCar купил крупнейшую автобусную компанию Busfor

Сервис BlaBlaCar объявил о завершении сделки по покупке Busfor - крупнейшего дистрибьютора онлайн-билетов на автобусы в Центральной и Восточной Европе.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

О том, что BlaBlaCar и Busfor объединят усилия для развития единого сервиса для автодорожных поездок, стало известно еще в конце сентября. Закрытие сделки состоялось в конце ноября 2019 года, после ее одобрения государственными регуляторами.

На сегодняшний день технологии Busfor, позволяют купить автобусные билеты на рейсы более 7000 перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы.

В свою очередь BlaBlaCar является одним из самых популярных агрегаторов междугородних автодорожных поездок. У него более 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 5 млн в Украине.

В 2018 году BlaBlaCar впервые вышел за рамки карпулинга, объявив о покупке компании Ouibus - одного из крупнейших автобусных операторов Франции (принадлежит государственной компании SNCF, управляющей железными дорогами страны).

Объединение с Busfor поможет создать единый удобный маркетплейс, дополнив совместные поездки автобусными предложениями.

В июне в BlaBlaCar озвучили планы выйти на украинский рынок автобусных перевозок, сосредоточив усилия на создании объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга. Первый автобусный рейс BlaBlaBus был запущен в Германии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165085
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия санкции Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх