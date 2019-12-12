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 "Черная пятница" установила новый рекорд продаж в Украине, – исследование

Продажи за неделю "Черной пятницы" в 2019 году (25 ноября-1 декабря) составили 3,4 млрд грн и превысили объемы предыдущей недели на 234%. В прошлом году эта разница составляла 144%.

Об этом говорится в еженедельном панельном исследовании Point of Sales Tracking GfK Ukraine, передает БизнесЦензор.

"Черная пятница" в 2019 году на 29% превысила объемы продаж аналогичного периода 2018 года, и в 3,3 раза превысила продажи средней недели 2019 года.

Категория с самыми высокими темпами роста в период недели "Черной пятницы" – это телевизоры, добавили 455% по отношению к прошлой неделе и 52% относительно прошлого года. В среднем скидки на 100 самых популярных моделей телевизоров достигали 30%, а наибольшая зафиксированная средняя скидка на модель телевизора составляла 66%. Средний чек на телевизоры вырос на 3% по сравнению с предыдущей неделей, в прошлом году аналогичный показатель составлял 9%.

Пылесосы – вторые по темпам роста в неделю "Черной пятницы" – 329% против предыдущей недели. Рост относительно прошлогодней "Черной пятницы" составил 79%. Среднее снижение цены на топ-100 самых популярных моделей составило 12%, а наибольшая средняя скидка составила почти 40%. Средний чек в этой категории во время недели "Черной пятницы" снизился на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 2018 году снижение среднего чека в аналогичный период составил 9%.

На 257% относительно предыдущей недели выросли продажи холодильников. А по сравнению с прошлым годом показатель роста несколько меньше, чем средний показатель роста по всем категориям и составил 22%. Средняя скидка на топ-100 самых популярных моделей составляла 9%, а наибольшая зафиксированная средняя скидка на модель холодильника составляла 39%. Средний чек на холодильники вырос на 5%, это несколько больше чем в прошлом году (4% в 2018 году).

Стиральных машин в неделю "Черной пятницы" было куплено в три раза больше, чем на предыдущей неделе, темпы роста в деньгах составили 206% по сравнению с предыдущей неделей. Рост относительно прошлогодней недели "Черной пятницы" – 18%. Средняя скидка на самые популярные модели составляла 6%, а наибольшая зафиксированная средняя скидка – 42%. Средний чек в категории стиральных машин в 2019 году снизилась на менее чем 1%, в то время как в прошлом году снижение составило 4%.

На рынке ноутбуков рост продаж составил 180% относительно прошлой недели, и 39% против прошлого года. Средняя скидка на 100 самых популярных моделей составляла 9%. Наибольшее среднее зафиксировано снижение цены среди всех моделей ноутбуков – 57%. Средний чек на ноутбук снизился на 5%, в прошлом году снижение среднего чека составило 7%.

Продажи смартфонов за неделю "Черной пятницы" выросли на 155% относительно предыдущей недели, а сравнивая с "Черной пятницей" 2018 – на 12%. Средняя скидка на самые популярные модели составляла 5%, а самая высокая зафиксирована средняя скидка среди всех проданных моделей смартфонов – 44%. Средний чек вырос на 8% относительно предыдущей недели.

В целом период октября-ноября в 2019 году на рынке бытовой техники и электроники в Украине показал рост относительно аналогичного периода 2018 году на 5%. Вместе с тем, если исключить данные о продажах на недели "Черной пятницы", то наблюдается снижение на 2%.

Доля "Черной пятницы" за 48 недель 2019 года составляет 7%, в то время как доля среднего неделе этого года – 2%. Для сравнения, в 2018 году доля среднего недели до "Черной пятницы" (1-46) также составляла 2%, а доля "Черной пятницы" за 47 недель 2018 года составляла 5%.

"Мы наблюдаем укоренения восприятие "Черной пятницы" покупателями как хорошей возможности для шопинга, а ритейлерами – как увеличить продажи и повысить средний чек покупок путем формирования выгодных предложений на более дорогие устройства. В некоторых категориях, таких как телевизоры, смартфоны и холодильники, наблюдается увеличение среднего чека. Это свидетельствует о сочетании удачно сформированного и предложенного ассортимента и желание покупателя купить более ценную модель. Средний чек на стиральные машины, пылесосы и ноутбуки снизился, однако это снижение меньше, чем в 2018 году. Можем предположить, что в этом случае покупатель более рационально подходит к выбору. Все больше год к году продажи в "Черную пятницу" демонстрируют уже не столько желание украинцев купить дешевле, сколько формирование у потребителей привычки покупать именно в этот период. Открытым остается вопрос не оттянет на себя период "Черной пятницы" объемы продаж остальных промо периодов конца года", – рассказал заместитель руководителя отдела аудита розничной торговли непродовольственными товарами PoS Tracking GfK Ukraine Андрей Осадчий.

С помощью ритейл панелей, GfK регулярно собирает данные о продаже потребительских товаров в более, чем 60 странах. Панель GfK Point of Sales Tracking непрерывно собирает данные продаж более 6000 продуктовых групп, охватывая ключевых розничных продавцов и все соответствующие каналы продаж. GfK FutureBuy® – это синдицированное исследование отношения и поведения покупателей 18 продуктовых категорий в 27 странах. Результаты исследования дают понимание того, как развиваются покупки FMCG, техники и товаров длительного пользования и других категорий, основываясь на ответах 27000 покупателей (в возрасте от 15 лет).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165080
 
 
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Ограбили народ, заставив потратить последние деньги на то без которого можно прекрасно жить.
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