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 Рада может разрешить самостоятельно менять целевое назначение участков под застройку

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты в отношении планирования использования земель".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2280 в первом чтении проголосовали народных депутатов.

Целью законопроекта указано урегулирование вопросов установления границ общин, комплексного пространственного планирования территорий общин, что позволит отменить необходимость разработки нескольких видов градостроительной документации и документации по землеустройству, создание электронной картографической основы для планирования территории, а также обеспечение реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственному планированию.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается ввести возможность составления схем планирования территории общины, как инструмента комплексного управления в области использования земель общины, установления их назначения, зонирования территории и определение направлений ее сбалансированного развития.

При этом предложено предоставить собственнику земельного участка право самостоятельно определять его целевое назначение (кроме земель обороны), в пределах функционального назначения территории, определенного утвержденным комплексным планом пространственного развития общины, а в случае его отсутствия – плана зонирования территории или детального плана территории.

Как указало Главное экспертное управление Верховной Рады, такое положение не согласуется с Земельным кодексом, согласно которому "земли Украины по основному целевому назначению подразделяются на ... категории ...". То есть, целевое назначение земельных участков определяется в пределах категорий земель, а не в рамках функционального назначения территории.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165076
 
 
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