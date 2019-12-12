 "Укрзализныця" списала 4500 старых вагонов

Об этом сообщил директор по правовым вопросам и имущественной политике "Укрзализныци" Артур Резник на VI научно-практической конференции "Украинский рынок металлолома: практические аспекты и современные вызовы", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Две-три недели тому назад правление решило списать 4,5 тыс. старых вагонов", – сказал Резник.

По его данным, на начало 2019 года оценка запасов металлолома в "Укрзализныце" составляла 170 тыс. тонн. Объем продаж металлолома составил 97,212 тыс. тонн на сумму 579,9 млн грн. При этом в январе-марте было продано 31,040 тыс. тонн лома черных металлов на 211,4 млн грн, в августе – 62,957 тыс. тонн на 348 млн грн, в октябре – 3,073 тыс. тонн на 17,6 млн грн, в декабре – 140,77 тонн лома цветных металлов на 2,6 млн грн.

Основными покупателями являлись компании "Метинвест-Ресурс", "Энергостил", "Днипросталь", "Иноватор Системс".

По словам Резника, несколько аукционов по продаже лома в сентябре-ноябре не состоялись, так как цена на рынке резко снизилась на данный товар, а в "Укрзализныци" не успевали снизить цену из-за внутренних бюрократичных процедур.

Вместе с тем директор по правовым вопросам и имущественной политике заверил: "Укрзализныця" готова и дальше работать с рынком, реагируя на замечания его участников и предлагая им более выгодные условия.

Относительно планов на 2020 год Резник сообщил о намерении увеличить объемы продаж. Так, планом на 2020 год предусматривается провести оценку лома для последующей продажи на уровне 122,933 тыс. тонн. Кроме того, остаток непроданного лома составляет 80,752 тыс. тонн. Баланс металлолома в "Укрзализныце" на конец 2019 года – 285 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2020 году планирует выйти на показатель чистой прибыли в 1,3 млрд грн. На увеличение доходов повлияют, в частности, индексация вагонной составляющей (с 1 марта 2020 года на 2,5%, с 1 июня, 1 сентября и 1 декабря – на 2%), новая публичная оферта на договор перевозок грузов, индексация тарифов на пассажирские перевозки и реализация металлолома.