 Антимонопольный комитет разрешил Хмельницкому купить долю в ТРЦ Ocean Plaza

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Кипрской Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd" в Украине принадлежит столичный ТРЦ "Ocean Plaza", торговые площади которого через ООО "Инвестиционный Союз Лыбидь" сдаются в аренду, а также харьковский презентационно-выставочный центр "Радмир Экспохолл", торговые площади которого сдаются в аренду через ООО "Алакрити".

"Учитывая, что покупатель, с учетом отношений контроля, не осуществляет деятельности по предоставлению в аренду коммерческой (торговой) недвижимости в пределах городов Киев и Харьков, концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины", – отмечается в сообщении.

АМКУ также указывает, что правоохранительные органы заверили, что в перечне субъектов хозяйствования, связанных отношениями контроля с участниками концентрации, отсутствуют юридические или физические лица, на которых распространяются санкции.

Читайте также: АМКУ разрешил испанской Acciona купить солнечный бизнес у UDP Хмельницкого

Как сообщалось, ранее Василий Хмельницкий подтвердил, что покупает долю в размере 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Напомним, в сентябре 2019 года вместо дочери близкого к Владимиру Путину российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Лилии, а также граждан Швейцарии Андреа, Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект". Осталась среди бенефициаров Джейпракаш Валлабх.

По состоянию на октябрь "ИС "Лыбидь" имела непрямую связь с группой UFuture Хмельницкого. Так, "ИС "Лыбидь" числится владельцем ООО "Алакрити", созданной лишь год назад и зарегистрированной по ул. Лаврская, 20-а. По этому же адресу зарегистрировано ООО "Глобал Инвест", входящее в группу UFuture, которая, в свою очередь, зарегистрирована по соседству – по ул. Лаврская, 20. Помимо этого, основатель UFuture Василий Хмельницкий к концу 2018 года входил в число бенефициаров ООО "Алакрити".

Василий Хмельницкий весной 2019 года заявлял, что ведет переговоры о покупке ТРЦ Ocean Plaza, который он вместе с партнерами продал в 2013 году российской "ТПС Недивжимость".

Основатель ЧАО "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, инвестор и девелопер сети киевских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Lavina, Blockbuster, Ocean Mall, также заявлял о намерении до осени 2019 года приобрести торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул. Антоновича, 176, в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.