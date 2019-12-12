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 Капитализация крупнейшей нефтяной компании в мире превысила $2 триллиона

Акции государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на торгах в четверг подскочили на 10% – до 38,7 риала, указывая на рыночную капитализацию в $2 триллиона, но затем замедлили рост.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv, передает БизнесЦензор.

Бумаги Saudi Aramco дебютировали на Саудовской фондовой бирже накануне.

Как сообщалось, цена бумаг Saudi Aramco в рамках первичного размещения акций на минувшей неделе составила 32 риала ($8,53), что соответствует верхней границе ранее указанного ценового диапазона.

Таким образом, размер размещения составил рекордные в истории $25,6 миллиарда, превзойдя $25-миллиардное IPO китайской Alibaba Group Holding Ltd в 2014 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165057
 
 
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