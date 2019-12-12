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 Фонд Минфина будет компенсировать ставки по льготным кредитам для малого бизнеса, – НБУ

Немецко-украинский фонд, который накануне был передан в управление Министерства финансов, будет компенсировать часть процентной ставки по банковским кредитам для малого бизнеса в рамках анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НБУ Яков Смолий заявил на брифинге.

"Этот фонд будет концентрировать средства, которые будут компенсировать ставки до тех, которые заявлены программой. Стандартные продукты разрабатываются совместно с банками и программа анонсирована, что она начнет работать с начала февраля следующего года", – пояснил глава НБУ.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что финансирование программы кредитования для микро- и малого бизнеса из государственного бюджета составит минимум 5 млрд грн в 2020 году.

Кабмин 11 декабря определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, передав его в управление Минфина.

Анонсированная ранее президентом Владимиром Зеленским программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Она предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165052
 
 
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