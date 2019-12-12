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 "Укрэнерго" провело первый аукцион на закупку вспомогательных услуг (обновлено)

НЭК "Укрэнерго" провело первый аукцион на приобретение вспомогательных услуг на рынке электроэнергии с поставкой 13 декабря текущего года.

Как сообщает пресс-служба компании, в аукционе приняло участие ООО "ДТЭК Востокэнерго" (Кураховская ТЭС), передает БизнесЦензор.

По условиям аукциона закупались услуги по ручному резерву восстановления частоты (рРВЧ): на загрузку – в объеме 1000 МВт и разгрузку – в объеме 421 МВт на каждый час суток.

"Проведение аукциона означает начало функционирования рынка вспомогательных услуг – одного из ключевых инструментов оператора системы передачи для обеспечения надежной работы энергосистемы и качества электроэнергии", – подчеркивается в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что в начале декабря Кураховская ТЭС ДТЭК "Востокэнерго" получила Свидетельство о соответствии требованиям к вспомогательным услугам по декларативному принципу и была внесена в реестр поставщиков вспомогательных услуг, опубликованном на сайте НЭК "Укрэнерго".

Для того, чтобы стать участником рынка вспомогательных услуг, кроме получения Свидетельства необходимо присоединиться к договору с НЭК "Укрэнерго" о предоставлении соответствующих вспомогательных услуг быть включенным в реестр поставщиков вспомогательных услуг.

Как сообщалось, в начале декабря НЭК "Укрэнерго" выдало Днепровской ГЭС-1 (ЧАО "Укргидроэнерго") и Кураховской ТЭС (ООО"ДТЭК Востокэнерго") первые свидетельства о соответствии требованиям к поставщикам вспомогательных услуг на рынке электрической энергии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165050
 
 
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