 Государство монетизировало льготы для 48 тысяч потребителей газа на Волыни

Об этом говорится в сообщении "Волыньгаз Сбыта", передает БизнесЦензор.

С октября средства за льготы потребители газа получают двумя способами: либо наличными на руки, либо безналично в "Ощадбанке". Поэтому в дальнейшем платеж за потребленный природный газ начисляется им в полном объеме без учета льготной скидки.

"Часть льготников получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ", – рассказал директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

Все остальные льготники получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". Сумму льготы в оплату за газ за них перечисляет "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением, и не удерживает комиссию за эту операцию. Остаток платежа за газ по-прежнему такие льготники платят самостоятельно.

Со своей стороны "Волыньгаз Сбыт" напоминает о том, что в случае возникновения задолженности на сумму более 340 грн органы соцзащиты должны прекратить начисления субсидии.