 "Укрзализныця" запустит новый международный маршрут из Львова в Берлин

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Вместе с польскими коллегами мы договорились организовать так называемый пересадочный маршрут Львов-Берлин. Поэтому украинцы смогут только с одной удобной пересадкой путешествовать в Германию, и ожидаем туристов из этой страны. Это путешествие займет чуть более 18 часов", – сообщил Кравцов.

Так, начиная с середины декабря пассажиры, путешествующие в Германию, смогут воспользоваться поездом №89/90 Львов-Перемышль и на конечной станции осуществить удобную пересадку на поезд №ЕС/EN 456/457 Перемышль-Берлин.

Из Львова поезд №89 будет отправляться в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19, затем – пересадка на поезд №ЕС/EN 456 Перемышль-Берлин, который отправляется из Перемышля в 19:57 и прибывает в Берлин в 09:48.

В обратном сочетании поезд №ЕС/EN 457 Берлин - Перемышль будет отправляться из Берлина в 18:43 и прибывать в Перемышль в 08:38. После этого – пересадка на поезд №90 Перемышль-Львов отправлением из Перемышля в 10:18, прибытие во Львов в 13:45.

Поезд №ЕС/EN 456/457 Перемышль-Берлин также останавливаться в Кракове, Катовице, Ополе, Вроцлаве и Франкфурте-на-Одере.

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По данным "Укрзализныци", компания за 10 месяцев 2019 года в страны Европы перевезла почти 479 тыс. пассажиров, что на 55,6 тыс. пассажиров больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В обратном направлении из стран Европы в Украину поездами путешествовали 323,5 тыс. пассажиров – на 61,8 тыс. больше по сравнению с 2018 годом.

Как и в прошлом году, сейчас больше всего пассажиров путешествует за границу в соседнюю Польшу – поездами №705 и №715 Киев-Перемышль. Эти поезда являются наиболее популярными и в обратном направлении.