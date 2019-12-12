[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.51 25.89
 Коммунальные услуги
  197  0
Все про:Газ (3971) Ивано-Франковск (71) Ивано-Франковская область (61) Новости компаний (1184)

 На Прикарпатье выросло количество бытовых потребителей газа

В Ивано-Франковской области возросло количество бытовых пользователей газа – за 11 месяцев 2019 года 2311 жителей Прикарпатья избрали своим поставщиком ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт".

Как сообщает пресс-служба компании, наиболее активно количество клиентов растет в Ивано-Франковске – за 11 месяцев здесь новыми потребителями газа стали 1425 домохозяйств, передает БизнесЦензор.

Еще около 900 новых потребителей компания получила в районах области. Такое увеличение связано с активным строительством новостроек.

Как отмечается в сообщении, из всех видов энергоносителей прикарпатцы все же отдают предпочтение природному газу, как доступному и экологическому энергоносителю. В то же время, в сельской местности отдельные потребители переходят на пользование альтернативными видами топлива, в частности, древесиной.

"Ежегодно количество бытовых потребителей растет на 1,1%. Сейчас большинство поставок газа приходится на бытовых потребителей – это 380 млн куб. газа в год", – отметила руководитель отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

Читайте также: Количество оплачивающих счета онлайн клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" выросло на 52%

Напомним, для решения газовых вопросов компания наладила систему консультаций, как в отделениях компании, так и с помощью контакт-центра. Кроме того, для клиентов доступны онлайн сервисы: "личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile ( Android), чат-бот 7104 в Viber.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165042
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоммунальные услуги
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия санкции Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх