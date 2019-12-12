 Крупнейшие сети АЗС повысили цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 25-27 копеек за литр – до 11,86-11,90 грн/л.

В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 6 и 8 копеек – до 13,26 грн/л и 13,21 грн/л соответственно.

На станциях AMIC цена выросла на 12 коп./л. На станциях SOCAR и Glusco цены выросли на 10 коп./л, в сети "Автотранс" – на 15 коп./л, "Параллель" – 7 коп./л, "Укргаздобыча" – 1,15 грн./л.

Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа в ноябре увеличились на 11% – до 19 800 грн за тонну. В начале декабря рост замедлился и оптовые цены на 9 декабря повысились еще на 1,5% – до 20 140 грн/т.