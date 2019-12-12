[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.51 25.89
 Энергетика
  91  0
Все про:АЭС (352) ремонт (824) Хмельнитчина (73)

 ХАЭС продлила срок завершения ремонта энергоблока №1

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) продлила срок завершения ремонта энергоблока № 1 до 27 января 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Государственной инспекции ядерного регулирования информация о состоянии энергоблоков АЭС Украины на 12 декабря, передает БизнесЦензор.

Перед этим дата завершения ремонта была определена 20 декабря. В настоящее время на ХАЭС-1 длятся 383 сутки среднего планового ремонта.

Как сообщалось, в конце августа этого года пресс-служба ХАЭС сообщила о переносе после планового ремонта пуска первого энергоблока на срок более трех месяцев из-за выявленной неисправности вспомогательных систем генератора. Изначально пуск был запланирован на 14 августа.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в Нетишин (Хмельницкая область).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165036
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия санкции Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх