 ХАЭС продлила срок завершения ремонта энергоблока №1

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Государственной инспекции ядерного регулирования информация о состоянии энергоблоков АЭС Украины на 12 декабря, передает БизнесЦензор.

Перед этим дата завершения ремонта была определена 20 декабря. В настоящее время на ХАЭС-1 длятся 383 сутки среднего планового ремонта.

Как сообщалось, в конце августа этого года пресс-служба ХАЭС сообщила о переносе после планового ремонта пуска первого энергоблока на срок более трех месяцев из-за выявленной неисправности вспомогательных систем генератора. Изначально пуск был запланирован на 14 августа.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в Нетишин (Хмельницкая область).