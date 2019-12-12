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Все про:зарплата (627) Минюст (325) Малюська Денис (11)

 Министр юстиции пригрозил увольнением без повышения зарплаты до 80 тысяч

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что его не устраивает заработная плата в размере 29 тыс. грн, и он покинет должность, если размер оплаты его труда не будет увеличен минимум до 80 тыс. грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Но вот последний месяц мы (в Кабмине) договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тыс. грн. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. грн, надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей - это требует средств", - сказал Малюська.

Он отметил, что договоренность о повышении зарплаты в правительстве есть.

"Потому что, когда у меня закончатся деньги, то отсюда хочу или не хочу, а пойду. А они у меня закончатся. Год с момента назначения мне (сбережений) хватит, да и то под вопросом. А дальше - нет", - сказал министр.

В то же время Малюська подчеркнул, что повышение зарплаты членам Кабмина является важным также и для международных инвесторов.

"Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", - пояснил глава Минюста.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165029
 
 
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Министр должен зарабатывать плату за свой труд, а не получать! Какая эфективность МИНИСТЕРСТВА? Не более 5% ! В стране юстиции НЕТ!!
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Прапор в руки і на свої хліби. Святе місце пусте не буде. Тільки заборонити вибиратись в депутати будь-якого рівня і працювати на державній службі. З Богом.
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Какая дерзость...иди на х... увольняйся...зачем ты кому нужен. Люди копейки зарабатывают или вообще уезжают, а оно еще и шантажирует...совсем ох..ели
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А не слипнется? Пенсионеры живут на 2500 -3500 гривасов, а многие на 1600, средняя зарплата в районе 9000 грн, а этой падле все мало. Да и вообще в госсекторе (кроме школ, больниц и т.д) зарплаты просто зашкаливают. А платят этим дармоедам из наших налогов, наших смешных зарплат. Упыри!!!
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Лопату и в поле. Почему пенсионеры, проработавшие больше 40 лет и получающие минимальную пенсию, должны кормить его детей? Привыкли грабить народ и даже не понимают этого.
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