 Рада отказалась повысить акциз на автогаз в 2,7 раза по требованию завода Коломойского

За поддержку этой поправки проголосовало 145 депутатов при минимально необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

При рассмотрении проекта глава профильного парламентского комитета Даниил Гетьманцев заявил, что сегодня, 12 декабря, в комитет поступило письмо заместителя министра финансов Павла Ходаковского, который поддержал установление единой ставки акцизного налога на сжиженный газ и бензин на уровне 139,5 евро за тыс. л. Это решение якобы обеспечит дополнительные поступления в бюджет на уровне 5 млрд грн.

В итоге Рада вернула в комитет законопроект №2317 на повторное второе чтение. За это решение проголосовало 304 народных депутата. Народные избранники также определили, что законопроект будет повторно рассмотрен 17 декабря. За это проголосовал 281 депутат.

Поправкой Василевской-Смаглюк было предложено снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 л до 139,5 евро, а на автогаз – повысить в 2,7 раза, с 52 до 139,5 евро за 1000 л.

Напомним, аналогичным акцизом сегодня облагается дизтопливо. Ранее компания "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров инициировала менее резкую корректировку акцизов. В частности, она предлагала снизить ставку для бензинов до 170 евро за 1000 л, а на автогаз – повысить до 136 евро за 1000 л.

Читайте также: Крупные сети АЗС увеличили закупки бензина на НПЗ Коломойского на 63%

При этом еще один бывший сотрудник канала "1+1", депутат Александр Дубинский ("Слуга народа") внес поправки в законопроект №2317 об обнулении ставок акцизного налога на авиационное топливо, единственным производителей которого в Украине является "Укртатнафта", а крупнейшим потребителем – авиакомпания МАУ Коломойского.

Согласно сравнительной таблице ко второму чтению данного законопроекта. Дубинский подал сразу две поправки в разных редакциях. Они предусматривают введение нулевой ставки акциза на авиационное топливо вместо действующих 21 евро за 1000 л в случае подтверждения целевого использования топлива. Если импортер или производитель не подтверждает целевое использование – ставка, по предложению А.Дубинского, должна составить 270 евро за тыс. л.

Одна из поправок (№45) просто предусматривает обнуление акцизов, вторая (№67) — дополнительно описывает механизм контроля над целевым использованием авиакеросина через выдачу налоговых векселей. Обе поправки при подготовке законопроекта ко второму чтению Налоговым комитетом были отклонены.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины в отношении улучшения администрирования акцизного налога" 3 декабря.

Как отметила перед голосованием нардеп Нина Южанина, законопроект содержит лоббистскую норму в пользу единственного производителя авиационного топлива в Украине – "Укртатнафты" Игоря Коломойского, после чего депутаты отказались от голосования за закон в целом и направили его на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.