 Нацбанк повысил лимит на вывод валюты за границу для физлиц до 100 тысяч евро в год (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НБУ Яков Смолий заявил на брифинге.

"Мы продолжаем валютную либерализацию. Мы вдвое повышаем электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 тыс. евро в год", – сказал Смолий.

Как уточнили в пресс-службе НБУ, повышение лимита для физических лиц утверждено постановлением правления Нацбанка №149 от 12 декабря, которое вступит в силу 18 декабря.

По оценкам НБУ, очередное валютное послабление не будет иметь существенного влияния на валютный рынок.

"С 7 февраля 2019 года, когда были отменены электронные лицензии и вместо них заработали автоматические е-лимиты, физические лица перечислили за границу в пределах таких лимитов более 85 млн евро. Эта сумма в несколько раз меньше среднедневного объема торгов на межбанковском рынке", – отмечается в сообщении.

Воспользоваться повышенным е-лимитом украинцы смогут уже в текущем году. Те граждане, которые уже перечислили 50 тыс. евро в рамках предыдущего лимита, смогут перечислить аналогичную сумму в пределах нового лимита уже к концу этого года.

Согласно Дорожной карте валютной либерализации, окончательная отмена е-лимита для физических лиц станет возможной не ранее принятия и имплементации пакета законопроектов о противодействии BEPS (Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения).

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Как сообщалось, с 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте. Среди прочего, законом отменена необходимость получать индивидуальные лицензии на переводы средств за границу. Их заменила система электронных лимитов – физлицам в год можно перечислять за рубеж (пополнение счета в иностранном банке, покупка недвижимости или ценных бумаг) не больше 50 тыс. евро в год.