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Все про:НБУ (4251) дивиденды (245)

 Нацбанк спрогнозировал снижение вывода дивидендов из Украины

Репатриация нерезидентами дивидендов из Украины в 2019 году составляет около $3 млрд, что несколько ниже показателя 2018 года.

Об этом сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается (вывода) дивидендов, то сейчас цифра близка к $3 млрд. В этом году отток дивидендов будет на пару сотен миллионов долларов ниже, чем это было в прошлом году", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, с 10 июля 2019 года НБУ снял лимит на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро в месяц для одного юридического лица, а затем 10 сентября отменил и лимит в сумме 5 млн евро в месяц на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Национальный банк Украины прогнозирует объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году –  $1,8 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165013
 
 
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