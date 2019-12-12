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 Отток украинцев на заработки за границу почти прекратился, – НБУ

Тенденция оттока украинской рабочей силы за границу почти прекратилась.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По частным переводам из-за границы сейчас есть актуальная цифра за 10 месяцев – $9 млрд. Это почти, как в прошлом году – на 7% ниже. К концу этого года ожидаем где-то $11,5 млрд. Это также соответствует прошлому году, то есть тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, по итогам 2019 года Нацбанк ожидает $11 миллиардов денежных переводов от заробитчан.

В 2019 году больше всего денежных переводов украинцы получают из США – более 17% ($141 млн) от общего объема переводов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165008
 
 
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