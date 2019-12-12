 Нацбанк досрочно повысил план покупки валюты до $50 миллионов в день

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НБУ Яков Смолий заявил на брифинге.

"Мы намерены увеличить объем покупки Национальным банком валюты для пополнения международных резервов. Для этого мы повышаем плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке с $30 млн до $50 млн в день до конца этого года и в первом квартале следующего года", – сказал Смолий.

Глава НБУ добавил, что регулятор также изменил подход к формированию банками обязательных резервов под привлеченные средства.

"С марта следующего года требования к обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты. Для резервов в гривне этот норматив будет снижена до нуля. Для резервов в иностранной валюте он будет повышен до 10%. По нашему мнению, это не только будет способствовать снижению долларизации банковских вкладов, но и поможет быстрее удешевить гривневые кредитные ресурсы для населения и бизнеса", – сообщил Смолий.

Как сообщалось, 1 октября Национальный банк объявил об увеличении плановой покупки валюты на межбанковском рынке на четвертый квартал с $20 до $30 млн в день для наращивания международных резервов.

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Во втором-третьем кварталах 2019 года Национальный банк Украины объявил о намерении покупать на межбанке до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше, по ставнению с индикатором на первый квартал.

Нацбанк указывал, что плановые объемы интервенций имеют индикативный характер. В зависимости от ситуации на рынке интервенции НБУ по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить.