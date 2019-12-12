 Рада приняла закон об изменении правил рыночного надзора

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2172 с поправками во втором чтении и в целом проголосовали 277 народных депутатов.

В частности, перед голосованием из закона был исключен пункт, позволяющий органам рыночного надзора привлекать Нацполицию в случае противодействия со стороны нарушителей, а также изменен механизм ограничения оборота продукции, которая соответствует установленным требованиям, но представляет риск для жизни и здоровья граждан.

Также было исключено предложение уполномочить руководителей органов рыночного надзора применять административные штрафы.

Целью закона в пояснительной записке указано совершенствование законодательства в сфере государственного рыночного надзора. В частности, уменьшение коррупционных рисков при осуществлении проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае выявления на рынке непищевой продукции, которая представляет риск или не соответствует установленным требованиям.

Документом вводится понятие "Орган государственного рыночного надзора", определив, что это коллегиальный орган, осуществляющий рыночный надзор.

Согласно пояснительной записке, законом предложено установить требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектам хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

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Среди прочего, законопроектом также предложено существенно повысить штрафы за реализацию непродовольственных товаров с нарушениями, установив четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что позволит избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа "задним числом".

Законом также предусмотрено возможность обращения объединений субъектов хозяйствования - отраслевых ассоциаций по проведению внеплановых проверок рыночного надзора. При этом устанолен запрет проверять продукцию другого вида (типа), категории или группы, которая не является предметом конкретной проверки.

В то же время предусмотрены штрафы за недопущение к проведению проверок и невыполнение законных требований должностных лиц, осуществляющих государственный рыночный надзор.