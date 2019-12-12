 Нацбанк резко снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%

Об этом во время пресс-брифинга заявил глава НБУ Яков Смолий, передает БизнесЦензор.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года", – сказал Смолий.

По его словам, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку "стремительное укрепление курса гривни обуславливает снижение инфляционного давления быстрее, чем мы ожидали.

По словам Смолия, в октябре-декабря основными источникам избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта.

"Особенно, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажи средств от валютных привлечений государственных компаний", – сказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев. Так, если портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала года вырос на $4,3 млрд, то Нацбанк за этот период скупил для пополнения резервов $5,5 млрд.

Смолий отметил среди позитивных факторов достижение предварительной договоренности о новой программе сотрудничества с МВФ, а среди сохранившихся рисков – угрозы для макрофинансовой стабильности вследствие судебных решений и давления на Национальный банк, полное прекращение транзита газа из России, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, а также эскалацию военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Кроме этого, Национальный банк подтверждает план снижения учетной ставки до 8%.

"Согласно октябрьскому прогнозу, мы ожидаем дальнейшее снижение учетной ставки до 8%", – сказал Смолий.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в ноябре 2019 года замедлился до 0,1%, по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце.

В годовом измерении рост цен замедлился до 5,1% с 6,5% итогам октября.

Напомним, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября. До этого Нацбанк дважды снижал учетную ставку на 0,5%.

Заседание правления НБУ, на котором может быть пересмотрена учетная ставка, состоится 12 декабря.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.