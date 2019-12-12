[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.51 25.89
 Финансы
  452  3
Все про:НБУ (4251) учетная ставка (108)

 Нацбанк резко снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года.

Об этом во время пресс-брифинга заявил глава НБУ Яков Смолий, передает БизнесЦензор.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года", – сказал Смолий.

По его словам, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку "стремительное укрепление курса гривни обуславливает снижение инфляционного давления быстрее, чем мы ожидали.

По словам Смолия, в октябре-декабря основными источникам избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта.

"Особенно, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажи средств от валютных привлечений государственных компаний", – сказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев. Так, если портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала года вырос на $4,3 млрд, то Нацбанк за этот период скупил для пополнения резервов $5,5 млрд.

Смолий отметил среди позитивных факторов достижение предварительной договоренности о новой программе сотрудничества с МВФ, а среди сохранившихся рисков – угрозы для макрофинансовой стабильности вследствие судебных решений и давления на Национальный банк, полное прекращение транзита газа из России, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, а также эскалацию военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.  

Кроме этого, Национальный банк подтверждает план снижения учетной ставки до 8%. 

"Согласно октябрьскому прогнозу, мы ожидаем дальнейшее снижение учетной ставки до 8%", – сказал Смолий.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в ноябре 2019 года замедлился до 0,1%, по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце.

В годовом измерении рост цен замедлился до 5,1% с 6,5% итогам октября.

Напомним, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября. До этого Нацбанк дважды снижал учетную ставку на 0,5%.

Заседание правления НБУ, на котором может быть пересмотрена учетная ставка, состоится 12 декабря.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164991
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отлично. Постепенно все приходит в норму после правления шоколадной банды.
 показать весь комментарий
 
 
Постепенно учетную ставку вполне можно снизить до 7%.
 показать весь комментарий
 
хм... ЗЕ поддерживает план Пороха, но при этом была попытка снять главу НБУ.
Или им дали по рукам и теперь все идет тихо по пятилетнему плану НБУ
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс закон Зеленский Кабмин Нацполиция нормандская четверка Россия санкции
 
 
 
 
 
 вверх