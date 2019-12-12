 Украина сократила экспорт сахара почти в 10 раз

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", экспорт сахара в ноябре этого года составил 3,2 тыс. тонн, в октябре - 6,8 тыс. тонн, сентябре – почти 5 тыс. тонн.

Среди основных стран-импортеров остаются страны: Узбекистан, Молдова, Грузия и др.

"Укрцукор" прогнозирует в целом на 2019/2020 МГ экспорт на уровне 300 тыс. тонн.

Как сообщалось, со ссылкой на ассоциацию "Укрцукор", Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года экспортировала 409,8 тыс. тонн сахара на $144,3 млн, что на 27% меньше, чем за предыдущий МГ.