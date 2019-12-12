 Кабмин передал университет Фискальной службы в управление Минфина

По словам госсекретаря Минфина Константина Ващенко, речь идет не о формальной передаче учебного заведения, а о расширении перечня задач, которые он будет выполнять, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В связи с реформой системы управления государственными финансами, которую мы сейчас реализуем, в новых высококвалифицированных кадрах и в повышении квалификации нуждаются все структуры, которые подчиняются Министерству финансов: новая таможня, новая налоговая, Госказначейство, службы финансового мониторинга, и сам Минфин. Поэтому набор специальностей и предметов будет расширен, а учебные планы адаптированы к реальным потребностям и целям, которые мы ставим перед собой", – пояснил чиновник.

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По словам Ващенко, это будет учебное заведение с особыми условиями обучения. Все студенты в нем будут учиться на контрактной основе и по окончании обязаны будут отработать три года по специальности или вернуть деньги.

"Мы планируем применять концепцию дуального обучения: с третьего курса студенты, кроме лекций, значительную часть времени будут тратить на практическую работу и выполнять реальные задачи, чтобы после окончания иметь необходимые навыки, пользоваться специализированным программным обеспечением, понимать нюансы", – отметил Ващенко.

Госсекретарь добавил, что вуз также будет заниматься развитием профессиональных компетенций тех работников структур, которые уже работают в системе Минфина.