 Комитет Рады рекомендовал отменить НДС для внутренних авиарейсов

Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает БизнесЦензор.

Решение было принято на заседании комитета 11 декабря.

Как было заявлено при обсуждении законопроекта, задачей законодательной инициативы является отмена НДС на внутренние авиаперевозки с целью развития авиаотрасли. Также в профильном комитете обратили внимание на то, что сейчас НДС взимается только за внутренние перелеты.

"Отмена НДС на внутренние перелеты в первую очередь будет стимулировать авиаперевозки. Все мы путешествуем по стране, видим, как развивается отрасль, региональные аэропорты, но если мы хотим, чтобы появлялось больше качественных внутренних перевозчиков по адекватной цене, то этот законопроект именно об этом", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

С идеей отмены НДС для авиаперевозок внутри Украины министр выступил еще в начале октября. "Потому что как-то странновато выглядит, что на международные перевозки нет НДС, а на внутренние есть", - сказал он.