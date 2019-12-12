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 НАБУ начало расследование против нардепов Холодова, Дубинского и Юрченко, – Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по его заявлению против нардепов фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, Александра Юрченко и Андрея Холодова.

Об этом Гончаренко сообщил в телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

Гончаренко опубликовал фотокопии уведомлений на его имя из НАБУ о начале 4 декабря досудебного расследования по его заявлению.

"Надеюсь, НАБУ проведет честное расследование, и виновные в потере Украиной бюджетных средств будут наказаны по всей строгости закона", - заявил он.

Гончаренко сообщил, что подал заявление в НАБУ на народных депутатов "в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам".

"Напомню, что около двух месяцев назад Рада приняла правку, после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недопулочил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых Слуг", - сообщил он.

НАБУ начало расследование против нардепов Холодова, Дубинского и Юрченко, – Гончаренко 01
НАБУ начало расследование против нардепов Холодова, Дубинского и Юрченко, – Гончаренко 02
НАБУ начало расследование против нардепов Холодова, Дубинского и Юрченко, – Гончаренко 03
НАБУ начало расследование против нардепов Холодова, Дубинского и Юрченко, – Гончаренко 04

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164969
 
 
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