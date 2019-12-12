[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.51 25.89
 Коммунальные услуги
  77  0
Все про:Черновцы (77) Новости компаний (1184)

 "Черновцыгаз" открыл третий Центр обслуживания клиентов

10 декабря для 17 тысячей потребителей газа Сокирянского района заработал новый современный Центр обслуживания клиентов АО "Черновцыгаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Черновцыгаз" сообщает БизнесЦензор.

В Центре обслуживания можно быстро получить весь спектр услуг: начиная от консультаций по лицевому счету, заканчивая оформлением документов на подключение к газовой сети.

Открытие Центра обслуживания в городе Сокиряны является очередным этапом реализации комплексной программы "Черновцыгаза" по развитию клиентского сервиса.

"Теперь более 40 услуг газовой компании можно получить в одном помещении. Кроме консультаций по расчетам, физические и юридические лица могут подать заявление на смену владельца, заключение договоров, а также решить все вопросы технического характера - заказать газификацию жилья, техобслуживание или ремонт газовых приборов, и тому подобное", - сообщает компания.

"Качественный и быстрый сервис - это наш основной приоритет в работе с клиентами. Это уже третий Центр обслуживания на Буковине, который оформлен по современным европейским стандартам. Подобные ЦОКи работают в Черновцах почти год и с августа в городе Кицмань. До конца года планируем открытие еще одного центра в городе Новоселица. Все они строятся с учетом комфортных условий для клиентов, в том числе, дают возможность воспользоваться онлайн-услугами компании", - отметил председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

В зале работает администратор, который первым встречает клиентов. Он предоставляет консультации по общим вопросам, а в случае необходимости, направляет потребителя к профильному специалисту. Такой грамотный перераспределение клиентских потоков позволит избежать очередей и сэкономить время потребителей газа.

Современная компьютерная техника, доступ к сети Интернет позволяют клиентам во время ожидания самостоятельно зарегистрировать "Личный кабинет" на мониторе "тонкого клиента".

"Попутно напоминаем, что в настоящее время компания проводит акцию по розыгрышу планшета для потребителей, которые зарегистрируют "Личный кабинет" до 20 декабря 2019 года", - сообщает "Черновцыгаз".

Центр обслуживания клиентов в городе Сокиряны расположен по адресу: ул. Черновола, 3в и работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 без перерыва на обед.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164965
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоммунальные услуги
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс закон Зеленский Кабмин Нацполиция нормандская четверка Россия санкции
 
 
 
 
 
 вверх