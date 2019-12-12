[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.51 25.89
 Энергетика
  49  0
Все про:ТЭС (356) ТЭЦ (208) уголь (1281)

 ТЭС и ТЭЦ Украины с начала года незначительно сократили потребление угля

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-октябре 2019 года снизили потребление угля на 0,2% (на 31,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 20 млн 882,6 тыс. тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в октябре-2019 потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 0,9% (на 18,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2 млн 76,9 тыс. тонн.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Использование газового угля возросло на 11,1% (на 2 млн 74,2 тыс. тонн) – до 20 млн 812,5 тыс. тонн, тогда как антрацита снизилось на 11% (на 665,6 тыс. тонн) – до 5 млн 407,5 тыс. тонн.

Доля использования антрацита в общем объеме потребляемого тепловой генерацией угля в 2018 году составила 20,6% против 24,5% – в 2017 году и 40,9% – в 2016-м, газовой группы – 79,4%, 75,5% и 59,1% соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164959
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс закон Зеленский Кабмин Нацполиция нормандская четверка Россия санкции
 
 
 
 
 
 вверх