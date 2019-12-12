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 Энергетика, Коррупция
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Все про:ГПУ (743) СБУ (482) Энергоатом (420)

 СБУ провела обыски в "Энергоатоме" по делу закупки оборудования по завышенным ценам

Следователи СБУ провели обыски в ГП НАЭК "Энергоатом", по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия, которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для АЭС Украины по завышенным ценам.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины сообщает БизнесЦензор.

"В ГП "Энергоатом" проведен ряд обысков для проверки факта закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам", - сообщает ГПУ.

По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн. грн, предварительно приобретя их у производителей по цене в 4 раза меньше.

С целью искусственного завышения стоимости продукции было изготовлены псевдодоговоры купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использовано цепь предприятий "транзитеров".

Сейчас принимаются неотложные меры для скорейшего привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба государству. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164942
 
 
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А то что журналисты телеканала находящегося под санкциями гуляют по Киеву СБУ не беспокоит вообще???
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Це ще верх айзберга, от якщо копнути поглибше і зацікавитись всіма оборудками що проходять поза тендерами по всій компанії...
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