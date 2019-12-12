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Все про:Фонд гарантирования вкладов (907) Дельта Банк (104) Николай Лагун (13)

 Суд арестовал активы Лагуна по делу "Дельта Банка"

Фонд гарантирования вкладов Украины выиграл апелляцию по обеспечению иска к владельцу ПАО "Дельта Банка" Николаю Лагуну.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

"Северный апелляционный хозяйственный суд по иску ФГВФЛ наложил арест на активы, принадлежащие владельцу ПАО "Дельта Банк" Лагуну Н. И.", - сообщает Фонд.

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева от 02.10.2019 по делу №910/7338/19 о взыскании с Лагуна ущерба, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,3 млн грн и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.

По другому иску Фонда (по делу №910 / 7186/19), в котором Лагун выступает ответчиком совместно с 7 другими связанными лицами "Дельта Банка", Северный апелляционный хозяйственный суд 27.11.2019 подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушения правил объединения исковых требований.

Сейчас Фонд гарантирования готовит кассационную жалобу, поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций были допущены многочисленные процессуальные ошибки, считают в Фонде.

Фонд гарантирования будет инициировать не только кассационное обжалование решений суда об оставлении иска без рассмотрения, но и вынесения вопроса правомерности объединения исковых требований на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164940
 
 
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