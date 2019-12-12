 Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа превысили рекордные 108 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц и юрлиц изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 3,86 млрд грн (на 0,48%) – до 809,66 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 10 декабря привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,38 млрд грн, значительно снизив ставки по ним.

В частности, четырехлетние облигации были размещены на 3,01 млрд грн при спросе 11,36 млрд грн, что позволило снизить ставку по ним до 11,67%.