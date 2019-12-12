 ФРС США сохранила ставки и ждет умеренного роста экономики в 2020 году

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Комитет Федрезерва по операциям на открытом рынке единогласно проголосовал за сохранение ключевой ставки в диапазоне 1,50-1,75%.

Согласно новым экономическим прогнозам, значительное большинство чиновников ФРС - 13 из 17 - не прогнозируют изменений процентных ставок как минимум до 2021 года. Остальные четверо ждут только одного повышения в следующем году.

В то же время никто из чиновников ФРС не предполагает, что в следующем году будут уместны более низкие ставки - это признак того, что ФРС считает, что она обеспечила "мягкую посадку" после волатильного года, в котором возросли риски рецессии, сформировалась инвертированная кривая доходности облигаций США, а торговая политика пошатнула рынки.

"Комитет считает, что нынешняя позиция денежно-кредитной политики адекватна для поддержки устойчивого расширения экономической активности, сильной ситуации на рынке труда и инфляции вблизи... 2-процентной цели", - говорится в заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания.

Усредненный прогноз ставки федерального финансирования на конец 2019 и конец 2020 года был понижен до 1,6% с 1,9%. На конец 2021 года прогноз составляет 1,9% по сравнению с 2,1% ранее, на конец 2022 года - 2,1% против 2,4%. В более длительной перспективе усредненный прогноз предполагает ставку федерального финансирования на уровне 2,5%.

Усредненный прогноз ФРС предполагает сохранение ключевой ставки неизменной в 2020 году и по одному повышению ставки в 2021 и 2022 годах.

Согласно усредненному прогнозу, рост ВВП составит 2% в следующем году и 1,9% в 2021 году.