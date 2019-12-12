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 Телеканал "Газпрома" убрал из эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего "Газпром медиа" канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22:00 в среду в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой – "Интерны" и "СашаТаня".

Представитель ТНТ заявил, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире. "Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER", – утверждает он. Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон "Слуги народа" только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" (принадлежит "Яндексу").

По словам представителя ТНТ, весь сезон сатирической комедии будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER с 12 декабря. Вечером 11 декабря на момент написания материала никаких упоминаний о сериале на этой платформе не было. И только после 23.00 ТНТ разместил сериал на PREMIER.

11 декабря из трансляции первой серии "Слуги народа" на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло?"

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164914
 
 
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